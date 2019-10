Train de banlieue: nouvelle tuile pour Deux-Montagnes et Mascouche

Une autre tuile vient de s'abattre sur les usagers des lignes de train de banlieue Deux-Montagnes et Mascouche: ils risquent de devoir attendre un an de plus avant de retrouver leur liaison ferroviaire avec le centre-ville, qui leur sera coupée dès janvier.

La mise en service de la branche Deux-Montagnes du Réseau express métropolitain (REM) était initialement prévue pour la fin 2023. Selon ce que rapportent plusieurs médias, l'échéancier devra toutefois être revu en raison de problématiques soulevées par le consortium NouvLR dans un document de travail réservé à l'interne. L'ouverture se ferait plutôt en novembre 2024.

Déjà frustrés par l'annonce de mesures d'atténuation jugées insuffisantes, qui doubleront le temps de transport quotidien de plusieurs navetteurs, les utilisateurs du train de banlieue semblent donc loin de voir la lumière au bout du tunnel.

Une catastrophe

L'organisme Trajectoire Québec indique que ces délais supplémentaires dans l'échéancier du projet du REM sont décevants.

«Pour les usagers, ça représente une bonne catastrophe, la deuxième après [celle] de l'annonce de la fermeture du tunnel [du mont Royal]», a expliqué la directrice Sarah Doyon. En 2016, la branche de la Caisse de dépôt et placement du Québec responsable du REM, CDPQ Infra, mentionnait que la fermeture de la ligne de train de banlieue Deux-Montagnes ne durerait qu'entre 9 et 12 mois.

Le REM se défend

Dans un communiqué diffusé tôt mardi matin, le bureau de projet du REM a mentionné que le document en question «fait partie du processus de gestion normal entre des consortiums et des bureaux de projet» et qu'il «représente seulement le point de vue du consortium dans ce qui sont des discussions typiques sur le projet et son budget».

Le bureau de projet ajoute que le chantier respecte les échéanciers jusqu'à maintenant, et maintient les dates annoncées.

Rappelons que les usagers des lignes de train de banlieue Deux-Montagnes et Mascouche devront trouver un autre mode de transport afin de se rendre au centre-ville de Montréal à partir du mois de janvier, jusqu'à l'ouverture des stations du REM sur la Rive-Nord, prévue en 2023. Ceux qui souhaitent utiliser le transport en commun au cours des prochaines années devront utiliser des navettes d'autobus qui les mèneront au métro.