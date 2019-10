Un mort dans la manifestation dispersée par la force à Bagdad

Un civil a été tué et plus de 200 personnes blessées mardi à Bagdad dans une rare manifestation dispersée par les forces de l’ordre, notamment à balles réelles, a annoncé le ministère irakien de la Santé.

Parmi les blessés figurent 160 civils et 40 agents des forces de l’ordre, précise le ministère dans un communiqué. Plus d’un millier d’Irakiens ont défilé dans le centre de la capitale pour réclamer des emplois et des services publics fonctionnels.

Plus de détails à venir...