Un Québec conservateur?

Il avait même intégré des nationalistes dans son gouvernement qui entendait réconcilier le Québec et le Canada.

Mais les années Mulroney ne doivent pas nous faire oublier que globalement, dans l’histoire du Canada, le Parti conservateur a eu de la difficulté à s’enraciner durablement au Québec. Longtemps, c’était le « parti des Anglais ». Et c’est encore un peu vrai.

Sous Stephen Harper, les conservateurs ont ainsi cherché à revaloriser les symboles de la monarchie. C’était une manière de rappeler les racines britanniques du Canada. Encore aujourd’hui, les conservateurs demeurent enracinés au Canada anglais, et plus particulièrement dans l’Ouest. On le voit dans leur politique pétrolière.

Le Parti conservateur peut-il parler aux Québécois ? Il essaie. Par exemple, en disant qu’il respectera la décision du Québec en matière de laïcité, et en laissant croire qu’il envisage favorablement ses revendications autonomistes.