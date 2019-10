Un Québec qui se fout de ses enfants ?

Les bâtisseurs de la Révolution tranquille auraient honte de ce qu’est devenu le système d’éducation au Québec...

« Le Québec a le système scolaire le plus inéquitable au pays »

Cette manchette du journal Le Devoir de ce 1er octobre fait rager. Il y a quelque chose ici de décourageant, mais qui ne me surprend pas. Les gouvernements au Québec se targuent à chaque élection de faire de l’éducation une « priorité » mais dans les faits, cette catastrophe est annoncée depuis longtemps.

L’article de Guillaume Lepage dans Le Devoir réfère aux conclusions que tire « le mouvement L’école ensemble dans un rapport dévoilé lundi, fondé sur des chiffres inédits de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). »

Le coordonnateur de ce mouvement, Stéphane Vigneault, avance que « le système d’éducation ne fournit pas les mêmes chances d’apprendre à tous les élèves. Il reproduit en fait les inégalités sociales : vous arrivez les mains vides, vous allez sortir les mains vides. »

Agence QMI

Un système d’éducation à trois vitesses...

En réaction à la publication de ce rapport, la présidente du Conseil supérieur de l’éducation du Québec Maryse Lassonde explique que le Québec compte désormais sur un système d’éducation « qui semble être à trois vitesses : l’école [ordinaire], l’école avec des programmes particuliers [sélectifs], et les écoles privées. »

De réformes en réformettes, en passant par des gouvernements qui, trop souvent, avaient à cœur leur réélection bien plus que l’intérêt supérieur de nos enfants, on a laissé la situation se dépérir, acquiesçant aux modes des cheminements particuliers et de la préférence de certains parents pour une école qui sert leur intérêt de classe bien avant celui de l’ensemble des enfants.

Et ça, je l’ai bien compris en discutant avec l’ex-président du Conseil supérieur de l’éducation Claude Lessard dans le cadre de la rédaction de l’ouvrage collectif Le démantèlement tranquille l’an dernier. Voilà un texte sous forme de mise en garde que l’on devrait relire avec beaucoup d’attention.

« Équité et solidarité en matière d’éducation »

Pour M. Lessard, il est essentiel d’en revenir à le genèse des « grandes réussites » de la Révolution tranquille, surtout en matière d’éducation (extraits du texte de Claude Lessard dans l’ouvrage Démantèlement tranquille, qui m’apparaissent tout à fait essentiels, à ce moment-ci) :

« Je crois que l’une des grandes réussites de la Révolution tranquille est la mise sur pied d’un système d’éducation public, gratuit de la maternelle au cégep, accessible à tous, sans égard à la richesse, à la région, au genre, à l’appartenance ethnique ou religieuse Cette réussite a été une grande affaire de justice sociale, une affaire d’égalité des chances. Elle mérite que l’on s’engage à lutter pour qu’elle perdure.

Je crois aussi que, dans une société pluriethnique et pluraliste, une bonne école est celle qui, en mettant les uns en contact avec les autres, crée de la cohésion et de la solidarité sociale, en transmettant le mieux possible aux nouvelles générations un socle commun de connaissances et de compétences. [...]

Pourtant, j’ai le sentiment que, comme société, le Québec se refuse à regarder en face certaines réalités déplaisantes qui nous éloignent des finalités définies ci-dessus et qu’en conséquence il est en train de renoncer à l’héritage de la Révolution tranquille et de le voir rapetisser comme peau de chagrin.

Car le système d’éducation, comme la société qui l’enserre, se fragmente: d’abord en fonction des facteurs sociaux traditionnels – entre autres, le revenu et l’éducation des parents –, ensuite en fonction de la multiplication de modèles socioculturels qui nourrissent une diversification du programme scolaire. Dans le champ de l’enseignement primaire et secondaire, la première fragmentation s’exprime par la montée de l’enseignement privé, notamment dans les grands centres urbains; la seconde fragmentation se manifeste, dans le réseau d’établissements publics, par la multiplication et la variété des projets particuliers, conçus pour retenir au sein des écoles publiques des élèves de milieux favorisés, mais aussi pour permettre à des sous-groupes sociaux de transmettre à leurs enfants une éducation différente, distinctive; cela va de l’anglais intensif à l’éducation internationale, en passant par des modèles transnationaux, comme les écoles Montessori; la logique ici est de bien apparier le programme de l’école aux besoins et aux désirs de l’enfant et de sa famille. Les deux fragmentations, la sociale comme la culturelle, se déplacent sur les rails de la concurrence entre les établissements et sont légitimées par un discours valorisant la liberté de choix des parents.

Nos élites politiques manifestent une certaine impuissance à l’égard de ces fragmentations ou, pire, estiment que le laisser-faire constitue la bonne réponse. [...]

Sur la concurrence privé-public en éducation, je retiens ceci :

« la logique du privé se décline de plus en plus suivant la volonté d’entrepreneurs socioéducatifs désireux de créer des modèles éducatifs innovateurs, qui répondent aux demandes des parents payeurs et consommateurs. Certains, parmi ces entrepreneurs, épousent le discours de l’OCDE sur les compétences du 21e siècle, notamment en ce qui concerne le numérique et la créativité.

Les parents du privé appartiennent en général à la classe moyenne et, pour une bonne part, à la classe moyenne supérieure. Leurs revenus sont nettement au-dessus de la moyenne nationale, tout comme leur niveau de scolarité. Mais soyons bons joueurs et reconnaissons que le financement de l’État est suffisant pour maintenir des frais de scolarité accessibles à un nombre significatif de familles de classe moyenne inférieure. Sous cet aspect, le Québec n’est pas dans la même situation que les États américains voisins ou que les autres provinces du Canada. Certains soutiennent même que l’enseignement privé rend possible une mobilité sociale pour des enfants de classe moyenne inférieure, dont les parents sacrifient une partie de leur degré de consommation pour leur assurer une éducation de qualité. Quoi qu’il en soit, on ne trouve pas beaucoup d’institutions privées dans les quartiers populaires ou défavorisés, et l’indice de défavorisation des établissements penche clairement du côté des institutions publiques. Le Conseil supérieur de l’éducation et Larose ont documenté cette situation .

Le secteur privé regroupe environ 13 % des élèves du primaire et du secondaire, avec une plus grande présence au secondaire (plus de 22%) qu’au primaire (5%). Pour le secondaire, c’est quatre fois plus qu’en 1970-1971. Le Québec est sur ce plan le champion incontesté de l’Amérique du Nord, en grande partie parce que l’État québécois soutient financièrement les écoles privées, ce que la plupart des provinces canadiennes et des États américains ne font pas.

Ces chiffres pour l’ensemble du Québec pourraient sembler anodins. En fait, ils cachent des disparités importantes entre les régions.

En effet, l’enseignement privé est concentré dans les grandes villes et dans les quartiers favorisés. [...]

En ne finançant qu’une partie des frais de scolarité, l’État québécois a en quelque sorte limité son pouvoir d’encadrement à ce qu’il considère comme essentiel à une institution reconnue d’intérêt public : le respect du programme et du régime pédagogique, l’embauche d’enseignants diplômés selon les règles de titularisation dans la fonction, etc. On peut penser que, si les institutions privées étaient financées à 100 %, l’État pourrait être plus précis dans la définition de la notion de complémentarité du privé avec le public. Mais force est de constater que l’État québécois, même s’il finance abondamment l’enseignement privé, s’est mis dans une position de faiblesse à son égard, comme si l’enseignement privé lui rendait un service essentiel, soit celui de réduire le coût de l’enseignement en refilant de 30 à 40% de celui-ci aux parents ! C’est d’ailleurs un argument souvent utilisé par les défenseurs du privé, et notamment par plusieurs économistes, pour justifier le maintien du privé : il est une bonne affaire pour l’État ! Reconnaissons que nous sommes là sur une pente glissante : une si bonne affaire mériterait d’être généralisée, et la gratuité scolaire, devrait être remise en question ! »

Sur la réponse du public au réseau privé, ces quelques paragraphes sont pertinents :

« Depuis plus de trente ans, l’enseignement public est conscient de la remontée de l’enseignement privé, remontée, rappelons-le, qui a débuté dès les années 1970. C’est dire que la « domination incontestée du public » et le recul du privé dans les années 1960 n’auront pas fait long feu. La Révolution tranquille, dont l’éducation était présentée comme le chantier par excellence, s’est sur ce plan rapidement essoufflée, au sein même des couches sociales qui en ont profité le plus ! [...]

Dans la mesure où le réseau public est conscient qu’il perd depuis des décennies des élèves de qualité au secteur privé, il s’est adapté en créant des programmes particuliers dans bon nombre de cas sélectifs. Il a même poussé cette logique de différenciation des parcours plus loin que le privé : c’est au public que l’on trouve la plupart des programmes d’éducation internationale; c’est au public que l’on commence à voir des écoles primaires pour élèves doués. Certaines de ces écoles poussent leur imitation du privé au point ultime : les parents doivent payer un supplément, parfois assez important !

Le milieu scolaire prétend que ces programmes motivent les jeunes et les empêchent de décrocher. Cela est fort probablement vrai, mais la concentration des programmes particuliers là où la concurrence du privé est forte est révélatrice de leur véritable fonction.

En somme, le public adopte la logique du privé et l’État québécois laisse faire, dans la mesure où il est contrôlé par des gouvernements d’inspiration « néolibérale », luttant contre la bureaucratie, valorisant des services publics livrés un peu comme dans le privé, assujettis à un régime de concurrence et gérés selon les principes du management privé ou néopublic. D’ailleurs, certains économistes soutiennent que la force du privé ne réside pas dans la qualité de sa clientèle, mais plutôt dans son autonomie fonctionnelle, son contrôle de l’embauche des enseignants, son absence de bureaucratie et sa liberté d’action par rapport aux contrôles ministériels. En résumé, suivant ce point de vue, si toutes nos écoles étaient organisées et gérées comme les institutions privées, elles seraient également efficaces. »

Le Journal de Québec

Et ici, rappelons que ce texte de Claude Lessard a été écrit AVANT la dernière élection provinciale. L’entêtement idéologique manifesté par la CAQ et François Legault dans le dossier des maternelles 4 ans semble donner raison à l’ex-président du Conseil supérieur de l’éducation...

Au préscolaire, soulignons que le gouvernement actuel – et dans une certaine mesure le parti qui, pour l’heure, paraît en mesure de lui succéder – fait davantage que laisser faire. Il soutient les acteurs privés, diversifie l’offre et cherche à affaiblir le réseau des CPE, jugé trop couteux. Il ne semble pas conscient ou refuse de voir qu’en agissant ainsi il accroît les écarts de qualité entre les divers pourvoyeurs de services préscolaires.

Cette dynamique, dans ses dimensions scolaires et politiques, est bien en place, et on voit mal comment on peut en sortir. D’ailleurs, tout comme les commissions scolaires, les parents, du moins ceux de classe moyenne, se sont adaptés à la nouvelle donne. Capables de s’informer et de décoder l’information transmise par les milieux scolaires, ils ont appris à magasiner l’école de leurs enfants. Les portes ouvertes des institutions publiques comme privées sont des événements courus, dans bien des cas par toute la famille, les parents aimant connaître le point de vue de leur enfant et même souhaitant qu’il confirme leur propre choix ! En filigrane s’est installée dans les esprits l’idée que l’éducation, peu importe qu’elle soit donnée dans une institution publique ou privée, est un bien privé, vraiment plus que public, soumis aux attentes des parents et des familles. Et comme celles-ci sont définies comme ayant des attentes variées, il faut donc des écoles qui sachent se différencier les une des autres. »

Quel rôle pour le système d’éducation?

En conclusion, Claude Lessard soulève des questions importantes concernant la façon que nous avons de considérer le système d’éducation. Quel type de système d’éducation veut-on? Voilà qui devrait nous occuper, nous interpeler :

« Sur le plan des politiques publiques comme sur celui des stratégies familiales, l’aiguille penche du côté de la liberté de choix plutôt que du côté de l’égalité, davantage du côté de l’éducation en tant que bien privé que du côté de l’éducation en tant que bien public. Nous avons dorénavant un système d’éducation à trois vitesses, produisant une forme de démocratisation ségrégative . La pensée managériale et économique dominante espère que la concurrence tirera tout le système vers le haut, y compris les écoles des milieux populaires. Elle pourrait s’accommoder d’une régulation un peu plus forte de l’enseignement privé, mais pas d’une diminution de son financement, encore moins de sa disparition. La classe moyenne, active sur le quasi-marché scolaire, et qui s’engage dans la gestion des parcours scolaires de sa progéniture, est aux prises avec un dilemme parfois vécu de manière déchirante, et que souvent elle tranche en faveur du bien de son enfant, ce qui la met, dans les faits, du côté de la liberté et de la concurrence.

Il sera difficile de sortir de cette logique de fragmentation à la fois sociale, culturelle, politique et scolaire. Mais on doit y travailler et faire bouger l’aiguille en faveur de plus d’équité et de solidarité. »

Faire bouger l’aiguille en faveur de plus d’équité et de solidarité... Voilà qui est un bon point de départ. Du préscolaire jusqu’à la fin du cycle d’enseignement.

Un Québec « fou de ses enfants » ferait pencher la balance dans le sens [et ici je paraphrase Lessard] d’un système d’éducation laïc [ça c’est de moi], public, gratuit de la maternelle au cégep, accessible à tous, sans égard à la richesse, à la région, au genre, à l’appartenance ethnique ou religieuse. Cette réussite serait une grande affaire de justice sociale, une affaire d’égalité des chances; et elle mériterait que l’on s’engage à lutter pour qu’elle perdure.

Nous militerions aussi pour que, dans une société pluriethnique et pluraliste, une bonne école soit celle qui, en mettant les uns en contact avec les autres, crée de la cohésion et de la solidarité sociale, en transmettant le mieux possible aux nouvelles générations un socle commun de connaissances et de compétences.

Oui, aujourd’hui plus que jamais...