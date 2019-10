Une coupure d’électricité entraîne un déversement d’eaux usées à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Une interruption de service d'Hydro-Québec à la station de pompage principale des eaux usées force la ville de Trois-Rivières à procéder à un déversement, mardi.

La ville sera donc contrainte, entre 8 h et 16 h, de procéder à un déversement d'eaux usées.

La presque totalité des eaux usées de Trois-Rivières transige par ce poste pour être acheminée vers les étangs d'épuration.

La Ville procédera à l'installation d'une génératrice mobile pour réduire le volume déversé, mais le poste de pompage ne fonctionnera pas à son plein potentiel.

L’occasion également d’y effectuer quelques travaux.

Dès 2021, la réfection de cette station de pompage permettra de minimiser les déversements lors de pannes électriques.

La Ville invite tous les Trifluviens à réduire leur consommation d'eau afin de minimiser le déversement d'eaux usées à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice.

On leur demande par exemple de diminuer la durée de la douche, en décalant à plus tard le bain des enfants et en reportant à une autre journée les activités qui nécessitent beaucoup d'eau comme la lessive, le lave-vaisselle ou la vidange d'une piscine.