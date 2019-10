LÉGARÉ, George Henry



Nous regrettons de vous annoncer le décès de notre père, M. George Henry Légaré, âgé de 94 ans, survenu le 16 septembre 2019 aux soins palliatifs de l'hôpital Mont Sinaï.Il laisse dans le deuil son épouse, Marie-Paule LeBlanc, ses enfants Catherine (Edmond), Sylvie (François), Rachel (Andrew), Philippe (Nathalie et ses enfants, Elise et Hugo), ses petits-enfants Patrick, Christopher, Thomas, Sara (Vincent), Albert, Mathieu, Geneviève, ses arrière-petites-filles Olivia et Alice, son beau-frère Léonard LeBlanc, ses frères Jacques, Raymond (Louise) et André, sa soeur Françoise, sa belle-soeur Lise Légaré ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille vous accueillera au salon :le samedi 12 octobre de 14h à 16h. Une cérémonie aura lieu au salon même à 16h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés en mémoire de M. George Henry Légaré.