AUDET, Annette



Au Centre d'Hébergement Bruchesi de Montréal, le 24 septembre 2019, à l'âge de 97 ans et 11 mois, nous a quittés Dame Annette Audet. Elle était la fille de feu Monsieur Arthur Audet et de feu Dame Rosanna Girard et elle demeurait à Montréal, native de Les Éboulements.Madame Annette Audet laisse dans le deuil sa filleule : Suzie Audet ; les membres de l'Institut Séculier Saint-Dominique, dont elle faisait partie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es).Elle est allée rejoindre ses parents : Arthur Audet et Rosanna Girard ; ses frères et sœurs : Annie, Yvonne, Julia, Joseph, Maria, Wilson, Lucien, Albert et leurs conjoints, conjointes.Le service religieux de Mme Audet aura lieu le samedi 5 octobre 2019 à 11 h 30 en l'église de Les Éboulements et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au :PLACE DE L'ÉGLISEvendredi le 4 octobre de 19 heures à 21 heures et samedi jour des funérailles à compter de 10 heures.Un merci tout spécial au personnel du 3ème étage du Centre d'Hébergement Bruchesi pour leurs bienveillances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fabrique Saint-François d'Assise pour la communauté de Les Éboulements, formulaires disponibles au funérarium.La direction des funérailles a été confiée à la :CHARLEVOIX-OUEST53, RUE LECLERCBAIE-SAINT-PAUL, QC, G3Z 2K3Pour information 418-435-2412Téléc. 418-435-4036Courriel: info@cfcharlevoixouest.com