LATENDRESSE, Aline (Mc Millan)

Au CHRDL à Joliette, le 28 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Aline Mc Millan, épouse de M. Michel Latendresse, demeurant à St-Esprit.La défunte laisse dans le deuil son époux, ses enfants Luce (Alain Chouinard), Carolle et Jacques (Pierrette Levy), ses petits-enfants Kevin, Isabelle, Tobie et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants Lou-An, Cybel, Carolanne, ses frères et soeurs Dorcy (Carmen), Carmen (Pierre), Lucie (Claude), Raymond (Lise), Jean-Guy (Micheline), neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le samedi 5 octobre à compter de 11h, suivi des funérailles à 13h, en l'église de St-Esprit, 88 rue St-Isidore.COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE MONTCALMGaston Pothel 450-839-3450