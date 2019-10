VEILLEUX, Johanne



À St-Jean-sur-Richelieu, le mardi 24 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 62 ans, Johanne Veilleux, épouse de Denis Lapierre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil les enfants de son conjoint Julie (Sylvain), Caroline (Jean-François) et Pascale (Stefan) et leurs enfants, ses frères et soeurs Gaétan (Martine), Jean-Yves (Antonine), Danielle (René) et Micheline (Marcel) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 6 octobre 2019 de 10h à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.