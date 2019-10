BLAIS (née ST-LOUIS)

Michelle Hélène



De Laval, le 25 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Michelle Hélène St-Louis, épouse de feu Hubert Blais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Martin, Catherine (Mario Moalli), Jean-François (Isabelle Beauchemin), Geneviève (Robert Daigneault), ses petits-fils Samuel et Antoine, ses frères et sa soeur, sa belle-soeur, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée le jeudi 10 octobre de 18 h à 21 h au :7020 BOUL DES MILLE-ILESLAVALLes funérailles auront lieu le vendredi 11 octobre à 13 h en l'église St-François-de-Sales, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille se rendra directement à l'église vendredi le 11 octobre.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.