SVALDI KOWALSKI, Sofie



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le vendredi 27 septembre 2019, est décédée à l'âge de 90 ans, Mme Sofie Kowalski, épouse de feu M. Joseph Svaldi. Elle était domiciliée à Plessisville.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Dino (Francine), Aldo (Régine) et Lidia, ses petits-enfants : Rudy et Gabriel (Natasha), son arrière-petit-fils Maxime et sa nièce Alexandra. Elle laisse également dans le deuil plusieurs autres neveux et nièces, ses amis proches ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 octobre 2019, jour des funérailles, à compter de 11 h, au :FRANÇOIS-MARIE ROUSSEAU2500, RUE ST-CALIXTE, PLESSISVILLELes funérailles seront célébrées ce même samedi 5 octobre, à 14 h, en l'église St-Calixte.La famille tient à remercier le CLSC de l'Érable et l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation À notre santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska. Les formulaires seront disponibles sur place.