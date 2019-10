HÉBERT (née Demarbre)

Louisette



À Montréal, le 29 septembre, à l'âge de 85 ans, est décédée Louisette Demarbre, épouse de feu Roger Hébert.Elle laisse dans le deuil ses filles Joanne (Paul Trudel) et Carole (Jean St-Germain), ses neveux, ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 3 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h, et le vendredi 4 octobre dès 9h30 auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles auront lieu le vendredi 4 octobre à 11h en l'église Sainte-Bibiane (boul. St-Michel/rue Dandurand), suivies de l'inhumation au cimetière St-Joseph de Rivière-des-Prairies.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. www.coeuretavc.ca