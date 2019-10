DESCHAMPS, Raymond



À Montréal, le 22 septembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Raymond Deschamps, époux de madame Françoise Émond. Il rejoint sa fille Nicole.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Jacques Francoeur) et Johanne (François Ducharme), ses petits-enfants Marie-Claude (Jimmy), Geneviève (Benoit), Julien, Gabrielle (Patrick), Chloé et Émilie, son arrière-petit-fils Jules, ses frères et soeurs Marie-Marthe, Denise, Thérèse, Claude et Lucie, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 4 octobre 2019 14h à la chapelle mariale de l'église Saint-Laurent, 805 av. Sainte-Croix, Saint-Laurent, QC H4L 3X6. Les condoléances auront lieu à 13h au même endroit.Un don en sa mémoire à la Société Alzheimer serait apprécié.