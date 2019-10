SIMONEAU, Louis-André



Le 29 septembre 2019, à Blainville, est décédé monsieur Louis-André Simoneau, à l'âge de 72 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Lisette Poulin, sa fille Julie (Alexandre), ses petits-enfants: Florence et Sandrine, son beau-frère Jean-Nil (Marie-Paule), sa belle-soeur Liliberte, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 5 octobre de 13h à 16h. Un hommage lui sera rendu en la chapelle du complexe à 15h00.