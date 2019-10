BOURDEAU, Madeleine



À Montréal, le 14 septembre, est décédée Madeleine Bourdeau, épouse de feu Georges Ouellette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Brigitte Foisy) et Sylvie; ses petits-enfants Karine Jolibois-Ouellette, Thierry et Orly Desjardins; ses grands amis Jean-François Lafond, Céline Jolibois, Louis Desjardins et Maxime Beaulé. Elle laisse également ses frères Denis (Thérèse Véronneau) et André (Monique Arie), ses soeurs Paulette (feu Rémi Perrault) et Laurita (feu Raymond Richard), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis.Au lieu de fleurs, des dons à Leucan, pour qui elle a été bénévole pendant plusieurs années, seraient appréciés.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie / St-François D'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.samedi le 12 octobre 2019 de 14h à 15h, suivi des funérailles qui auront lieu à 15h et d'un hommage au salon du complexe.