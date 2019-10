BEAUDOIN, Roger



À Saint-Eustache, le 27 septembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé Monsieur Roger Beaudoin, époux de feu de Madame Lucille Bédard.Il laisse dans le deuil ses enfants Roxane (Mario) et Rachel (Michel), ses petits-enfants Sara (Daniel), Valérie (Jérémy), Stéphane (Dominique), Éric (Roxane), Alex (Jenny) et Vicky (Bryan), ses sept arrière-petits-enfants, sa soeur Yvette, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Saint-Eustache pour leur soutien et les bons soins prodigués.