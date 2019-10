THÉORÊT, Maryse



Entourée de ses proches, à son domicile, le samedi 28 septembre, à l'âge de 54 ans, est décédée Maryse Théorêt, épouse de Sylvain Lachance.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Alexandre, Mélanie et Sophie, sa mère Gilberte, ses frères et soeurs : Ginette (Jean-Guy), Diane (Yves), Pierre (Suzanne), Jocelyne (Gaétan), Johanne (Daniel), Jean-Claude (France) et Benoît (Geneviève), ses beaux-parents Denise et Roland Lachance, sa belle-soeur Chantal (Clément), plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le jeudi 10 octobre de 14h à 17h et 19h à 21h, le vendredi 11 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h; le matin des funérailles dès 9h.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Ambroise (1215, rue Beaubien Est, Montréal, Qc) samedi le 12 octobre à 10h30. L'inhumation suivra à une date ultérieure au Cimetière Catholique de Lachine (2360, rue Provost, Lachine, Qc).