BAZINET, Raymond



À Joliette, le 27 septembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Raymond Bazinet, tendre époux de Madame Raymonde Chapdelaine.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Raymonde, ses enfants : Mario (France), Alain (Diane), Annie (Guillaume) et sa petite-fille Kathleen. Il sera aussi regretté par sa soeur Claudette et son frère Normand, ses belles-soeurs et ses beaux-frères, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E, Montréal,le vendredi 4 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 5 octobre de 11h à 13h.Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 13h en la chapelle du complexe funéraire.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne de l'Alzheimer.