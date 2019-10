Pas de surprise, Conor McDavid a été le premier choisi. Crosby 6e, Stamkos 12e. Étonnamment, un gars comme Malkin est parti 26e, Claude Giroux 27e. Le premier joueur du Canadien, Max Domi, est apparu en 6e ronde (61e), ça ne sent pas la grande et dévastatrice confiance offensive. Jonathan Drouin en 11e ronde, c’est loin en ta.

Ce soir, la NHL se met en marche avec ses 2542 matches. Chaque année, c’est rafraîchissant de voir monter les jeunes, mais on ressent une petite tristesse en voyant pâlir le nom de joueurs qui ont été fantastiques, mais qui sont rendus au petit coup de vieux. Oveshkin repêché au 19e rang et il a fallu attendre au milieu de la 3e ronde avant d’entendre le nom du gros Brent Burns. La roue tourne.

Je ne sais pas s’il a été oublié ou s’il s’agit d’une dramatique perte de confiance, PK Subban, le nouveau Devil est sorti en 10e et dernière ronde (118e) tout comme son ex-coéquipier devenu Pingouin, Alex Galchenyuk. Pacioretty a aussi été choisi loin en 9e ronde.

Un grand absent chez nos poolers alors qu’Yvon Lambert était en Grèce, et un autre, Dary Laflamme (Boscus), qui se remet d’un triple pontage. On lui a parlé par Face Time et pour une des rares fois dans sa vie, il n’était pas avec Guy Carbonneau. Dary se fait faire des pontages fin septembre. Faut-tu assez aimer Lafleur ?