DA SILVA AZEVEDO José Maria

Le 22 septembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. José Maria da Silva Azevedo après une lutte courageuse et sans relâche contre le cancer.Il laisse dans le deuil sa conjointe Marie-Rose Matton, sa mère D. Maria Amélia da Silva Azevedo (feu Franklim Azevedo), sa soeur Maria Conceição Gonçalves (feu Agostinho Gonçalves), ses frères Franklim et Manuel, ses neveux Sacha (Jennifer) et Jason, ses beaux-frères Hubert, Antoine, Joseph, Marcel et Joris Matton, leurs épouses, enfants et petits-enfants ainsi que de nombreux cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 octobre 2019 de 19h à 21h ainsi que le dimanche 6 octobre 2019 de 11h à 13h, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle de la résidence:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier tout particulièrement l'équipe des soins à domicile du CLSC Samuel-de-Champlain qui a si bien soigné et accompagné José pendant les deux dernières années.