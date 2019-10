Bianca Andreescu remporte son deuxième match à l’Omnium de Chine

La Canadienne Bianca Andreescu a remporté son match de deuxième tour à l’Omnium de Chine, tôt mercredi matin.

La sixième au classement mondial a battu la Belge Elise Mertens en deux manches de 6-3 et 7-6(5).

L’Ontarienne de 19 ans a claqué un as et commis six doubles-fautes au cours de ce match qui aura duré 1 h 55 min. Son adversaire qui occupe la 23e place au classement mondial, n’a pour sa part réussi aucun as et a commis cinq doubles-fautes.

Au prochain tour Bianca Andreescu tentera d’accéder au quart de finale en affrontant l’Américaine Jennifer Brady, qui l’a emporté 2-6, 6-4 et 6-4 face à sa compatriote Madison Keys.