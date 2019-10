MYRE, Maurice



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Maurice Myre survenu à l'Institut de Cardiologie de Montréal, le 17 septembre 2019, à l'âge de 83 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Raymonde (née Goyer), ses enfants: Sylvie (Claude), Richard, Pierre (Johanne), Jean-Marc (Francine), Vicky (Vincent) et Vanessa (Richard), ses petits-enfants: Pierre-Luc (Cynthia), Jean-François (Cynthia), Véronique, Marc-Olivier, Guillaume, Vincent et Philippe, ses arrière-petits-enfants: Élouan, Delphine et Jacob, son frère Gérard (Fernande), son beau-frère Serge (Laurianne) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 2 novembre 2019 de 10h30 à 11h30 au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL(Stationnement intérieur gratuit)Une liturgie de la Parole sera célébrée de 11h30 à 12h30 et de là l'inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.