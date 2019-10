LAFRAMBOISE FORTIER

Ghislaine



À Laval, le 27 septembre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Ghislaine Laframboise Fortier, fille de feu Gaston Laframboise et de Thérèse Gratton, épouse de M. Jean-Paul Fortier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Martin (Brigitte Dion), sa fille Annie (Sylvain Émond), ses petits-enfants : Samuel, Audréanne, Marc-Antoine, Élise, Sandrine, Laurie et Benjamin, ses frères : Jacques, Claude, Michel, Luc, feu Paul et Marcel, ainsi que leurs conjointes, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Elle sera exposée le vendredi, 4 octobre 2019, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, au complexe :Les funérailles auront lieu à l'église Saint-Augustin, 15093 rue de Saint-Augustin, Mirabel, le samedi 5 octobre 2019, à 11 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du QuébecOu bien à l'Association des bénévoles du centre d'hébergement Rose-de-Lima.