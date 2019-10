HAMEL, Patrice



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Patrice Hamel le 25 septembre 2019. Patrice avait 56 ans. Il était le fils de feu Dr Serge Hamel et de Françoise Legault.Outre sa mère Françoise, il laisse dans le deuil son frère Mathieu (Charlene), ses fils Serge (Samantha) et Marc, sa fille Lorraine, sa petite-fille Lilith, la mère de ses enfants Brigitte Bauhart, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 4 octobre de 18h à 21h, de même que le samedi 5 octobre de 10h à 12h. Une cérémonie en chapelle suivra au salon funéraire222, AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QC H9S 3X6Un don à la Fondation de l'hôpital Royal-Victoria serait apprécié, au lieu de fleurs.