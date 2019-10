Cinq matchs d’ouverture à surveiller dans la LNH

Les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) amorcent leur campagne 2019-2020 et certains matchs d’ouverture permettront aux amateurs de se régaler.

Sharks c. Golden Knights, mercredi 2 octobre

Photo d'archives, AFP

L’une des plus récentes rivalités de la LNH a atteint son paroxysme lorsque les Sharks de San Jose ont effacé un retard de trois buts pour éliminer les Golden Knights de Vegas lors du septième et ultime match de leur affrontement de premier tour éliminatoire cette année. Rappelons qu’en fin de partie, les vainqueurs ont pu profiter d’un long avantage numérique de cinq minutes en raison d’un supposé coup de bâton de Cody Eakin au visage de Joe Pavelski. Une erreur de l’arbitre qui aura finalement coûté le match à l’équipe de Vegas, mais qui a incité la LNH à changer son livre des règlements. En effet, il sera dorénavant possible d’aller à la reprise vidéo pour les pénalités majeures. Bref, ces deux formations donneront assurément un bon spectacle pour leur premier duel de quatre en 2019-2020.

Capitals c. Blues, mercredi 2 octobre

Photo d'archives, AFP

Les Blues de St. Louis hisseront la première bannière de la coupe Stanley de leur histoire lorsqu’ils recevront les champions de l’année précédente, les Capitals de Washington. Ceux-ci tenteront de revenir en force après avoir été éliminés en sept matchs par les Hurricanes de la Caroline.

Canadien c. Hurricanes, jeudi 3 octobre

Photo d'archives, Martin Chevalier

Le premier match du Canadien de Montréal aura une particularité bien spéciale cette année. En effet, le CH se mesurera aux Hurricanes et à un certain Sebastian Aho. Il s’agira d’un premier affrontement pour le Finlandais de 22 ans depuis qu’il a accepté une offre hostile de cinq ans et d’une valeur de plus de 42 millions $ du Tricolore, en juillet dernier. Offre qui a été égalée par les «Canes». Par ailleurs, ceux-ci misent sur Haydn Fleury, le frère de Cale. Un duel fratricide est donc en vue et risque de faire jaser d'ici la première mise au jeu.

Jets c. Devils, vendredi 4 octobre

Photo d'archives, AFP

Les Devils du New Jersey ont fait un 180 degrés avec les acquisitions de P.K. Subban et de Wayne Simmonds, ainsi que la sélection de Jack Hughes au premier rang du dernier encan de la LNH. Il sera intéressant de voir cette nouvelle mouture qui tentera d’accéder aux séries éliminatoires après avoir raté le rendez-vous printanier de 2019. De leur côté, les Jets disputeront leur deuxième partie de la présente campagne, eux qui se retrouvent avec une certaine problématique en défensive à cause notamment de l’absence de Dustin Byfuglien.

Flyers c. Blackhawks, vendredi 4 octobre

Photo d'archives, AFP

C'est à Prague, en République tchèque, qu'Alain Vigneault - épaulé entre autres par son adjoint Michel Therrien - dirigera son premier match chez les Flyers de Philadelphie. Pour l'occasion, sa troupe se mesurera à Patrick Kane et aux Blackhawks de Chicago, une équipe susceptible de rebondir en 2019-2020.

Autre match d'intérêt: Canadien c. Maple Leafs, samedi 5 octobre

Photo d'archives, Martin Chevalier

Cette rencontre ne peut pas être considérée comme un match d’ouverture, puisque les Maple Leafs de Toronto auront déjà patiné sur la glace du Scotiabank Arena, mercredi soir, contre les Sénateurs d’Ottawa. Il s’agit tout de même d’un duel entre le Canadien et leurs éternels rivaux, un samedi soir. Chez les Leafs, on pense avoir une équipe pouvant aspirer aux grands honneurs, tandis que le CH se tentera de se faire une place dans les séries. Il sera intéressant de voir quel type d’affrontement ces deux ennemis jurés se livreront.