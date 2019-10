Donald Trump constitue un réel danger pour son pays

Si on doutait encore du caractère explosif de cette administration, les événements des derniers jours devraient nous convaincre du potentiel dévastateur de l'actuel occupant de la Maison Blanche.

Parmi les lecteurs et lectrices du journal et de ses nombreux blogues, on en retrouve un certain nombre qui se portent à la défense du président des États-Unis. Il s'agit d'une position que je comprends et respecte. J'irais jusqu'à dire que j'adhérais à certaines de ces critiques du système politique et des élus américains. Si j'ai toujours considéré que Donald Trump est maladroit et qu'il se complaît dans le mensonge, il est vrai que les institutions ont besoin d'être dépoussiérées et que les élus du congrès semblent bien souvent déconnectés de la réalité de la majorité des Américains. Après tout, si on croit que le taux de satisfaction à l'égard du président est faible, il est loin devant le taux de satisfaction des représentants de la chambre ou de celui des sénateurs.

Il est également pertinent de dénoncer la corruption de la classe politique et de souligner à quel point l'argent et les groupes de pression représentent un véritable frein au développement d'une démocratie saine et soucieuse de la représentation de tous et de toutes. On peut ajouter à ces faiblesses du système américain le travail des médias. Ces derniers se livrent à une compétition féroce et on se bat pour atteindre des seuils de rentabilité. Si cette situation affecte l'ensemble des médias un peu partout en occident, la quête de cotes d'écoute passe plus que jamais par une couverture sensationnaliste. Dans un contexte aussi polarisé que celui des États-Unis de 2019, le potentiel de dérapages est élevé.

Cela dit, en appuyant Donald Trump je suis plus que jamais convaincu qu'on a élu le mauvais héros pour mener la croisade. Avant d'aborder les déclarations et les agissements des dernier jours, je dresse une liste des nombreuses controverses qui ont touché cette administration depuis deux ans. Je ne prétends pas qu'elle soit exhaustive, mais elle devrait suffire à mettre la table:

Donald Trump a déjà menti plus de 12 000 fois

à maintes reprises il a discrédité ses propres agences de renseignement, parfois préférant adopter la position de dirigeants autoritaires

il a très longuement hésité à condamner les suprémacistes blancs

il a affirmé que les journalistes étaient les ennemis du peuple

il a divulgué suffisamment d'informations confidentielles à des représentants de la Russie qu'on a du rapatrier un agent de peur que le président ne dévoile son identité

il a discrédité l'objectivité et la crédibilité de tribunaux américains qui se sont opposés à lui

lors de ses rassemblements politiques il a invité ses partisans à recourir à la violence

des membes de son entourage, dont son ancien avocat personnel, se retrouvent derrière les barreaux ou attendent encore leur sentence

les membres de son administration refusent de collaborer avec les enquêtes de la chambre, même pendant une enquête liée à la procédure de desitution

plus récemment il a demandé au président de l'Ukraine de contribuer à nuire à un de ses rivaux politiques

Cette liste n'est donc pas complète, mais elle me semble démontrer à quel point le président se soucie peu des conventions, des traditions et, occasionnellement, des lois et de la constitution.

Depuis trois jours Donald Trump est allé encore plus loin pour tenter d'assurer sa défence face au début de la procédure de destitution. Il a d'abord affirmé que sa destitution entraînerait le pays dans un guerre civile. Le souvenir de la guerre civile de 1861-1865 hante encore la société américaine et le débat autour de la commémoration des généraux et meneurs confédérés défraient encore la manchette. Évoquer ce souvenir douleureux constitue presque un appel aux armes pour ses partisans.

À cette déclaration explosive on doit ce matin en ajouter une autre. Le président dénonce les manoeuvres, légitimes, de ses adversaires en les associant à un coup d'état! Un déni de démocratie. Comme si les représentants de la chambre et du congrès n'étaient pas eux aussi des élus. Nous reconnaissons presque tous et toutes que l'histoire américaine est marquée par la violence, qu'il suffise de mentionner les guerres ou les assassinats politiques. Non seulement les propos du président sont inacceptables, ils sont dangeureux. Le maintenir en poste équivaut à laisser le bidon d'essence entre les mains du pyromane.

Une dernière "anecdote" avant de terminer ce billet plus long que mes précédents. Nous apprenions tôt ce matin que le président a déjà suggéré qu'on ouvre le feu sur les migrants à la frontière. Ça vous semble légitime et digne d'une grande démocratie? Je termine ici en répétant que si je comprends les critiques du système américain et que je partage parfois leurs inquiétudes, je souhaite qu'on confie le mandat de "nettoyer le marécage" à queqlqu'un d'autre parce que Donald Trump se trouve tout au fond de ce marécage.