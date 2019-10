RACINE, Yolande



Le 23 septembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Yolande Racine, fille de feu Gabriel Racine et de feu Cécile Thibault et soeur de feu Florence Racine.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Madeleine, Jacqueline (Robert), Suzanne, son frère Gérard ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 6 octobre 2019 de 14h à 16h à la:Et le samedi 12 octobre 2019 de 8h30 à 9h30 à la :DE L'ESTRIE485, RUE DU 24-JUINSHERBROOKE, J1E 1H1Suivi d'une cérémonie à 9h30.