Éclosion de cas de salmonellose associés à de la dinde et du poulet crus

OTTAWA – L’Agence de la santé publique du Canada met en garde la population contre l’éclosion de cas de salmonellose associés à de la dinde crue et du poulet cru.

En date du 1er octobre, 110 cas de salmonellose ont été confirmés.

«D'après les conclusions de l'enquête à ce jour, l'exposition à la dinde crue et aux produits de poulet cru a été identifiée comme étant la source probable de l'éclosion. Bon nombre des personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir mangé différents types de produits de dinde et de poulet avant l'éclosion de leur maladie», a indiqué l’Agence de la santé publique du Canada dans un communiqué.

Les 110 cas ont été recensés en Colombie-Britannique (26), en Alberta (36), en Saskatchewan (8), au Manitoba (24), en Ontario (7), au Québec (1), au Nouveau-Brunswick (1), dans les Territoires du Nord-Ouest (1) et au Nunavut (6).

Selon l’enquête menée par l’Agence, ces personnes sont tombées malades d'avril 2017 à août 2019. Elles sont de toutes les tranches d’âges et des deux sexes. Au total, 32 personnes ont été hospitalisées et l’une d'entre elles est décédée.

L'Agence de la santé publique du Canada rappelle à la population «l'importance de manipuler la dinde et le poulet crus avec soin et de bien les faire cuire afin d'éviter des maladies d'origine alimentaire, telles que la salmonellose». Les aliments porteurs de salmonelles peuvent avoir un aspect, une odeur et un goût normaux. Les symptômes de la salmonellose se manifestent généralement de six à 72 heures après l'exposition aux bactéries.

Parmi ces symptômes, on retrouve la fièvre, des frissons, la diarrhée, des crampes abdominales, des maux de tête, des nausées et des vomissements.

Aucun rappel d’aliment lié à cette éclosion n’a été émis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Recommandations