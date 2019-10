Émile Bilodeau «Grandeur mature»

Presque trois ans jour pour jour après la sortie de son premier album «Rites de passage», Émile Bilodeau était mûr pour un nouvel effort. Il a donc présenté les chansons de «Grandeur mature» mercredi soir au Théâtre Fairmount, à Montréal.

Ce deuxième disque de l'énergique et comique jeune chanteur, qui a connu un joli succès avec sa pièce «J'en ai plein mon cass», comprend notamment «Candy» et «Freddie Mercury», des duos enregistrés respectivement aux côtés de Caroline Savoie et Klô Pelgag.

Depuis quelques semaines, il est aussi possible d'entendre la chanson «Robin des Bois» accompagnée par un clip dynamique.

Le temps de ce nouvel album réalisé par Philippe B., Émile Bilodeau a opté pour des thèmes plus sérieux que ce à quoi il nous a habitués, soit l'homophobie, le sexisme ou encore le racisme.

L'auteur-compositeur-interprète se promènera un peu part au Québec durant les prochains mois. Parmi son horaire garni, on note un spectacle prévu le 22 février 2020 à l'Impérial de Québec et un autre le 25 avril 2020 au MTelus, à Montréal.