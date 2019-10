LACHAPELLE, Jacqueline

(née Doré)



Au CHSLD St-Jude, le 19 septembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Jacqueline Doré, épouse de Roger Lachapelle.Outre son époux Roger, elle laisse dans le deuil sa fille Murielle, son fils Guy, sa soeur Thérèse, ses petits-enfants: David, Simon, Éric et Roxanne, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 9 octobre 2019, à 11h30, au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7suivi des funérailles à 14h30 à la Chapelle de La Résurrection, 4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC, H3V 1E7.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Jude pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.