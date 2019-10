Google à Beauharnois: Québec solidaire dénonce les «courbettes» de Legault devant les géants du web

Le député solidaire Vincent Marissal dénonce les «courbettes» du gouvernement Legault devant les géants du web après l’adoption d’un décret confirmant son intention de contourner un organisme réglementaire pour dézoner une terre agricole de Beauharnois destinée à Google.

Un décret paru mercredi dans la «Gazette officielle» confirme que le gouvernement décidera lui-même de l’avenir d’un terrain de 94 hectares appartenant à Hydro-Québec situé en Montérégie et destiné à un important projet industriel.

Selon le «Journal de Québec», l’entreprise américaine Google souhaiterait investir environ 500 millions $ pour y aménager un centre de données.

La Ville de Beauharnois souhaite que ce terrain situé non loin d'une centrale hydroélectrique et du fleuve Saint-Laurent soit dézoné pour permettre à l'entreprise (qui n'a jamais été identifiée par aucun des partis) de s'y installer.

La Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), qui avait émis un avis préliminaire défavorable au projet, a été informée par le gouvernement en septembre qu’elle était dessaisie du dossier.

«C’est une attitude de colonisé 2.0», a affirmé Vincent Marissal. «On donne nos terrains, on bafoue nos organismes mis sur place pour être les chiens de garde. Il y a une différence entre être ouvert aux entreprises étrangères et agir en colonisé», a ajouté le député solidaire, qui est aussi porte-parole de son parti en matière d'économie.

L’article invoqué par le gouvernement pour priver la CPTAQ de sa compétence dans cette affaire n’a été utilisé qu’à cinq reprises depuis l’entrée en vigueur de la loi, en 1978.

Étant donné les nombreux attraits que présente le Québec pour des entreprises comme Google qui souhaitent y implanter des centres de données, le gouvernement Legault crée un «dangereux précédent», a expliqué Vincent Marissal.

«Google serait venu de toute façon. Le Québec a tout ce que les géants du web cherchent: de la stabilité politique, de la main-d’œuvre qualifiée et un climat froid», a-t-il énuméré.

L’Union des producteurs agricoles, Équiterre, la Fondation David Suzuki et l’organisme Vivre en Ville ont déjà critiqué Québec en dénonçant un «précédent inquiétant pour la préservation du territoire agricole québécois».

Vincent Marissal affirme que d’autres terrains avaient été proposés pour accueillir le centre de données de Google, mais que le gouvernement a préféré faire la sourde oreille.

«Plutôt que de discuter avec les gens du milieu, on s’enferme dans une salle puis on se dit: "business as usual", tant pis pour les communautés locales», a-t-il conclu.