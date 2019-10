Jason Spezza : une absence qui fait jaser

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Jason Spezza a été retranché en prévision du match de mercredi soir contre les Sénateurs d’Ottawa et certains s’interrogent quant aux intentions de l’entraîneur-chef Mike Babcock à son égard.

Embauché par la formation de la Ville Reine au coût de 700 000 $ pendant la saison morte, le vétéran de 36 ans ratera donc la partie inaugurale du calendrier régulier. Considérant que celle-ci opposera les Leafs aux Sénateurs, pour qui Spezza a joué durant 11 ans, la décision de l’instructeur peut être considérée comme une gifle en plein visage, d’après quelques observateurs et partisans.

Aussi, le principal intéressé a discuté avec les médias en toute honnêteté en avant-midi.

«Je mentirais si je disais ne pas être déçu. Il [Babcock] est celui qui dirige et c’est à lui de décider. Vous devez composer avec les cartes que vous avez dans votre jeu. Conséquemment, il faudra être prêt afin de bien faire quand il aura besoin de moi.»

Ainsi, c’est Nick Shore qui évoluera avec Frédérik Gauthier et Dmytro Timashov au sein du quatrième trio. Après leur affrontement du jour, les Leafs visiteront les Blue Jackets de Columbus, vendredi, et Babcock a mentionné que le tour de Spezza viendra bientôt.

«Nous voulons donner un peu plus de temps à Spezz en infériorité numérique. Parce qu’il veut écouler les pénalités pour nous, on veut le voir s’exécuter en ce sens. Il jouera la prochaine partie, mais il a besoin de plus de temps et d’entraînements. Il doit répéter certaines choses afin qu’on puisse suivre le plan le mieux possible», a déclaré le pilote au quotidien «Toronto Sun».

«Nous sommes sur la même longueur d’onde. Seulement, on effectuera une rotation impliquant quelques-uns jusqu’au moment où nous aurons une meilleure idée de ce qui se passe. On en a déjà discuté.»

Effacer la douleur

Malgré tout, Spezza doit oublier la décision et se concentrer sur son boulot. Il n’est pas question de se laisser abattre.

«Pour moi, il s’agit d’être prêt et de travailler quotidiennement. C’est une longue saison. Certes, c’est décevant, car vous voulez jouer le premier match de la campagne. Le compétiteur en vous espère être là chaque soir, mais ce n’est pas vous qui avez le dernier mot.»