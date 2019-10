Je sors, je reste

Coup de cœur :

EP

Rosier

Photo courtoisie

Le groupe Rosier, anciennement connu sous le nom «Les Poules à Colin», lance un tout nouvel EP éponyme. Composé de Béatrix Méthé (voix et violon), de Colin Savoie-Levac (lap steel, banjo et pieds), de Sarah Marchand (voix et clavier), d'Éléonore Pitre (guitare acoustique et électrique) et de Marie Savoie-Levac (basse), le quintette propose un son où le folk se jumèle parfaitement aux sonorités plus jazz et où les arrangements plus pop sont très bien harmonisés. Un spectacle-lancement aura lieu le 20 novembre au URSA à Montréal.

Disponible depuis le 27 septembre

Je sors :

Exposition

Humanae

Photo courtoisie

Réalisée par la photographe brésilienne Angélica Dass, la création Humanae représente une immense mosaïque composée de plusieurs dizaines de portraits humains ayant nécessité la participation de 150 Montréalais et Montréalaises. Le Musée des beaux-arts de Montréal expose l’œuvre dans son pavillon Jean-Noël Desmarais dans le cadre des 20 ans de son programme «Le Musée en partage».

Depuis le 29 septembre au Musée des beaux-arts de Montréal, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Théâtre

Fragments d’Ana

Photo courtoisie

Réalisée et conçue par la Montréalaise d’origine brésilienne Ligia Borges, la pièce Fragments d’Ana cherche à aborder les questions relatives à la mémoire, à la solitude et à la santé mentale. Bien que le lieu de rendez-vous se trouve au MAI, le spectacle se déroulera dans un appartement privé à quelques minutes de l’endroit, transformant la pièce en une expérience théâtrale hors du commun, tout en intimité.

Ce soir à 19h au MAI (Montréal, arts interculturels), 3680 Jeanne-Mance

Concert

Jonctions

Photo courtoisie

Dans le cadre des Jeunesses Musicales Canada, un «Concert apéro» sera présenté lors de cinq jeudis dans l’années. Le concert «Jonctions : une sensibilité canadienne» sera présenté ce soir, mettant en vedette la violoniste Amy Hillis et la pianiste Meagan Milatz.

Ce soir à partir de 18h à la salle Joseph-Rouleau, 305 avenue du Mont-Royal Est

Cinéma

Celle que vous croyez

Photo courtoisie

Réalisé par Safy Nebbou, le film «Celle que vous croyez» dresse le portrait de Claire, quinquagénaire et professeure d’université, ayant à traverser une rupture amoureuse avec Ludo, un architecte 20 ans plus jeune qu’elle. Pour plaire à l’ami de ce dernier, elle se créera un faux profil Facebook pour ne pas avoir à lui révéler son âge.

Ce soir à 21h25 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Spectacle

Bellflower

Photo courtoisie

Fondé par l’auteure-compositrice-interprète Em Pompa, l’octuor montréalais Bellflower lancera ce soir son tout nouvel album intitulé Upside Down. Le groupe propose un son bien convaincant, aux harmonies riches et où la pop se jumèle très bien à l’électro et aux sonorités parfois plus jazz.

Ce soir à 20h au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre

Je reste :

Télé

Empire félin

Photo courtoisie

Le documentaire Empire félin tente de réfléchir à la relation que l’on entretient avec les chats, à l’industrie lucrative qui parfois les entoure, à l’influence et à l’impact qu’ils peuvent avoir sur notre quotidien.

Ce soir à 22h sur les ondes de Canal D

Livre

La valse sans fin

Photo courtoisie

De l’auteure japonaise Mayumi Inaba, le livre «La valse sans fin» raconte les aventures tumultueuses, amoureuses et déchirantes d’Abe Kaoru, saxophoniste de génie, et Suzuki Izumi, écrivaine sulfureuse.

En librairie depuis le 23 septembre

Livre

Max L’Affamé

Photo courtoisie

Le cuisinier Max L’affamé lance cet automne son nouveau livre intitulé «Cuisine pour deux» où il y présente 75 recettes. Le lancement du livre aura lieu ce soir à 17h au bar à clip District Video Lounge.

En librairie depuis le 2 octobre