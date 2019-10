John Tavares nommé capitaine chez les Maple Leafs

L’attaquant John Tavares a été nommé le capitaine des Maple Leafs de Toronto, mercredi.

Âgé de 29 ans, Tavares a été préféré aux jeunes vedettes Auston Matthews et Mitchell Marner. Ceux-ci s’alterneront à titre d’assistant alors que le défenseur Morgan Rielly portera toujours un «A» sur son chandail.

Les Leafs n’avaient pas de capitaine depuis le départ du défenseur Dion Phaneuf au cours de la saison 2015-2016. Tavares, qui s’est joint à la formation torontoise le 1er juillet 2018 à titre de joueur autonome sans compensation, devient le 25e capitaine de l’histoire de l’organisation.

À la suite de cette annonce, les Maple Leafs ont dévoilé, sur le compte Twitter de l’équipe, une vidéo montrant le moment où Tavares a appris la nouvelle. Le président Brendan Shanahan, le directeur général Kyle Dubas, l’entraîneur-chef Mike Babcock, la femme de Tavares et son nouveau-né l’attendaient pour lui faire une surprise.

«Kyle m’a envoyé un message texte et il m’a demandé de venir dans son bureau pour parler de certains aspects logistiques, a indiqué Tavares. Je ne m’attendais vraiment pas à voir ma magnifique femme Aryne et mon fils Jace me présenter cet incroyable honneur et cadeau. C’est une opportunité bien spéciale et c’est plutôt fantastique. C’était un moment incroyable et définitivement une surprise. Ils m’ont bien eu !»

Malgré l’arrivée de Tavares, les Maple Leafs avaient précédemment choisi de disputer la saison 2018-2019 sans capitaine. Tavares a aussi porté le «C» sur son chandail pendant cinq saisons, de 2013 à 2018, avec les Islanders de New York.

La saison dernière, à sa première campagne avec les Leafs, Tavares a récolté 88 points, dont 47 buts, en 82 parties.

