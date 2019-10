Klô Pelgag fera mourir l’étoile

En période création pour son nouvel opus, Klô Pelgag émergera de cet état pour deux concerts afin de mettre un terme au cycle de l’album L’Étoile thoracique, lancé en 2016.

Une aventure qui se terminera avec deux concerts, jeudi soir et vendredi, au Grand Théâtre, avec l’Orchestre symphonique de Québec.

« Je le vois comme la dernière fois. Je vais être rendue ailleurs, avec mon prochain album, et je n’ai pas envie de refaire des trucs du passé. C’est un vrai départ de L’Étoile thoracique. C’est la mort de l’étoile », a-t-elle indiqué, lors d’un entretien.

L’auteure, compositrice et interprète est depuis quelque temps dans le travail de création pour son troisième album. Elle dévoilera en primeur, lors des concerts de Québec, une des pièces de cet album en construction.

« Ces concerts vont me permettre de sortir de mon infernale spirale de création. C’est bien et ça va être spécial », a-t-elle lancé.

Un peu de stress

Klô Pelgag a présenté quatre fois les chansons de L’Étoile thoracique dans leur forme orchestrale. On pourrait croire pour ces raisons que l’auteure, compositrice et interprète se retrouvera en terrain de confiance avec l’OSQ, mais ce n’est pas du tout le cas.

« Ça me stresse, et c’est quand même un peu intimidant. Ça fait six mois qu’on n’a pas donné de spectacle. Ça amène un thrill de plus. C’est de la scène et il y a toujours un facteur de risque. On ne sait pas ce qui va se passer. C’est plus compliqué qu’un concert voix, guitare, basse et batterie. L’OSQ est un des meilleurs orchestres au Québec. J’espère que ça va être correct », a-t-elle laissé tomber.