La présidente du conseil municipal Cathy Wong rejoint Projet Montréal

MONTRÉAL | Six mois après avoir quitté Ensemble Montréal pour siéger comme indépendante, la présidente du conseil municipal, Cathy Wong, rejoint désormais les rangs de Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante.

«La façon dont la mairesse Valérie Plante a géré le dossier de l’ancien Children’s, pour défendre l’importance du logement social, m’a convaincue que nous partagions les mêmes valeurs d’inclusion et de justice sociale, et que nous avions la même volonté d’assurer l’égalité des chances pour toutes et tous», a déclaré Mme Wong, conseillère du district de Peter-McGill dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Elle a aussi évoqué le leadership de la mairesse dans le dossier de la lutte aux changements climatiques comme motivation.

Projet Montréal compte maintenant 52 élus.