La pression sur Jared Goff

Depuis la semaine 13 de la dernière saison, Goff a commis 20 revirements, dont neuf en quatre parties cet automne. À six reprises, il a complété moins de 60 % de ses passes. Il n’a connu que deux matchs de plus de 300 verges.

Bref, il se cherche et l’attaque des Rams en souffre, elle qui a marqué plus de 30 points à seulement deux reprises durant cette difficile séquence, ce qui était pourtant un plateau atteint de manière routinière au préalable.

Quand on regarde de plus près ce déclin apparent et soudain de Goff, il correspond exactement au moment où le porteur de ballon étoile Todd Gurley a commencé à souffrir d’une blessure mystérieuse au genou.