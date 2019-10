Lancer sa petite entreprise: l’histoire d’Andréanne Marquis

Carine Henriquez – 37e AVENUE

Lancer une entreprise en ligne, au Québec, dans le domaine de la mode, alors qu’elle n’avait pas de formation ou d’expérience en commerce : voilà les défis qu’a relevés la fondatrice de Womance. L’entrepreneure nous parle de son parcours et de ce qu’elle a appris en cours de route.

Andréanne Marquis lance la boutique en ligne Womance en 2015. À l’époque, le phénomène des influenceurs commençait à peine à s’installer. La jeune femme recevait des vêtements de grandes marques afin d’en faire la promotion, sans rémunération en contrepartie. Pourquoi ne pas alors se lancer elle-même dans la mode ? « Ça a toujours fait partie de ma vie, même si je ne me suis jamais considérée comme une icône de mode, mais j’ai été attirée par la perspective de rendre les choses accessibles aux gens. C’est ça qui me parlait. »

Un rêve à sa portée

Le concept de Womance est simple : offrir des vêtements tendance aux femmes, à des prix accessibles. Toutefois, ce qui distingue la création d’Andréanne Marquis des grandes bannières, c’est la relation avec la clientèle.

La jeune entrepreneure avoue que c’est l’une des priorités de son entreprise. « Notre service à la clientèle travaille tellement fort ! On veut que les femmes se sentent belles et bien, dit-elle. Tout est là pour qu’on les guide. C’est notre ligne directrice de traiter la cliente exactement comme on aimerait être traité. »

Des notes personnalisées dans chaque colis aux cadeaux offerts aux meilleures clientes, tout est mis de l’avant pour créer une expérience de proximité et favoriser la fidélité. D’ailleurs, Andréanne Marquis indique que 48 % de la clientèle est récurrente.

Son inexpérience dans le commerce en détail de vêtements ou dans l’entrepreneuriat n’a pas arrêté Andréanne Marquis, pas plus que les doutes qu’elle a pu avoir. « Je suis rentrée là-dedans comme une belle grande naïve. Aujourd’hui, cette naïveté me sert encore, raconte-t-elle. J’ai des réflexes que ceux qui sont là depuis longtemps n’ont peut-être pas parce qu’ils savent si telle idée est bonne ou mauvaise, mais moi, je ne le sais pas. Je suis convaincue que c’est une bonne idée... et ça finit par fonctionner ! »

Les défis du parcours

Être à la tête d’une entreprise sous-entend la gestion d’une équipe. La difficulté de Womance en cette matière n’est pas le recrutement en soi, mais pour Andréanne Marquis, il s’agit de trouver et de garder une main-d'œuvre qui partage ses valeurs. « La confiance, la loyauté et le respect sont les trois choses qui me guident le plus, explique-t-elle. Je ne tolère pas le manque de respect. »

L’entrepreneuriat est une grande source d’imprévus, et la propriétaire admet volontiers que « le but n’est pas de devenir riche, mais de se créer un emploi qu’on aime et qui donne le goût de se lever chaque matin ». Son principal conseil à ceux qui voudraient se lancer : suivre leur instinct.