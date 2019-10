Le chef du SPVM prône une police plus moderne

« La réflexion s’imposait et elle va se faire. Ça ne peut pas être pire », a déclaré Sylvain Caron à notre Bureau d’enquête en se disant prêt à participer au futur « Livre vert » de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, visant à réviser les méthodes de nos forces de l’ordre.

« C’est très complexe à enquêter aujourd’hui. On devrait peut-être se regrouper [entre corps policiers] et travailler ensemble au lieu de travailler chacun en silos », a-t-il fait valoir.

Il n’a pas parlé de l’UPAC qui a fait chou blanc en cour lundi quand l’ex-numéro 2 de la Ville de Montréal, Frank Zampino, a été libéré d’accusations de fraude, de complot et d’abus de confiance parce qu’il a été la cible d’écoute électronique illégale.

Ce haut gradé qui a dirigé les enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec et au SPVM est partisan des « équipes mixtes » où des policiers de diverses organisations mettent leur expertise en commun.

« On le fait en participant à l’ENRCO (Escouade nationale de répression contre le crime organisé), a-t-il dit. Il faut se demander comment on pourrait être plus forts. »