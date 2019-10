Le magazine CROC revit

Tremblez, personnalités québécoises! CROC revit. Le magazine à l’humour irrévérencieux qui s’est moqué de tout le monde, de 1979 à 1995, lance ce jeudi une édition spéciale pour célébrer le quarantième anniversaire de son tout premier numéro.

Et qui d’autre que Red Ketchup, un des personnages fétiches de cette publication qui faisait une large place à la bande dessinée d’ici, pouvait se retrouver sur la page frontispice, en compagnie des principaux acteurs de l’actualité en 2019.

«Ce choix s’est imposé parce que ce qui différencie CROC des magazines qui existent présentement, c’est la bande dessinée», explique sa co-fondatrice, Hélène Fleury.

Dans sa mouture 2019, CROC a rallié plusieurs anciennes plumes et dessinateurs, dont Stéphane Laporte, Guy A. Lepage, Serge Gaboury et plusieurs autres. En fait, à peu près tous ceux qui sont encore en vie ont répondu avec empressement à l’appel de Mme Fleury et du rédacteur en chef Pierre Huet. «Ça n’a pas été compliqué de les persuader car ce sont encore tous des amis», affirme ce dernier.

Un hommage est aussi rendu aux disparus, à commencer par le co-fondateur Jacques Hurtubise et l’ancien Cynique Serge Grenier.

Place aux femmes

De nouveaux visages – on note ceux de Guillaume Lambert et du bédéiste Michel Rabagliati (avec son personnage Paul) – se greffent aux anciens pour cette édition qui contient autant du nouveau matériel que des archives.

Une place plus grande a été faite aux femmes pour refléter la tendance actuelle dans le milieu de l’humour. «J’en suis ravi», exprime Pierre Huet.

Pour les nostalgiques, on remarque le retour de chroniques comme La fois où j’ai eu l’air le plus fou ainsi que le Photo-roman, qui mettra en vedette Maripier Morin.

Certaines autres comme Les Ravibreur, populaire caricature de la famille Lavigueur, qui avait fait les manchettes après avoir gagné le gros lot au 6/49, ont été laissées de côté. Pas de place pour tout, plaide Hélène Fleury.

Une suite?

Mais avec un peu de chance, poursuit-elle, il y aura un numéro 2 de la nouvelle mouture de CROC, qui promet de rire de François Legault, Safia Nolin et Hubert Lenoir.

«L’avenir nous dira si on peut revenir sur une base régulière mais un numéro 2 serait le fun.»

Chose certaine, CROC revient en étant seul de son camp dans l’univers humoristique actuelle. «C’est un grand plaisir de s’asseoir et de lire de l’humour parce que ça n’existe plus», s’enflamme Hélène Fleury.

*** Un exemplaire du numéro spécial de CROC sera glissé dans la capsule temporelle contenant une centaine d’objets que l'équipe du magazine a créé à l'intention des générations futures, en 1989. L'événement, ouvert au public et gratuit, se tiendra au Musée de la Civilisation de Québec, dimanche, à 14h.