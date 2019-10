Le mouton qui aimait se faire tondre

Or, comme Michel Girard l’a écrit hier, non seulement ce n’est pas le cas, mais Justin prévoit également un déficit de 94 milliards au cours des quatre prochaines années !

Habituellement, on s’endette quand ça va mal. On emprunte de l’argent à la banque pour traverser les périodes de vaches maigres. Justin, lui, emprunte quand l’économie est en pleine croissance !

On est au resto, on s’en met plein la panse, des crevettes, du caviar, du champagne, des p’tits fours, alouette, et on vous laisse la facture !