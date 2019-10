Le rêve parisien de Philippe Touzel

Après des étés passés sur les planches du Québec avec Grease et Footloose, le comédien et chanteur Philippe Touzel monte désormais sur la scène du prestigieux Théâtre Mogador, à Paris. Le Québécois y tient la vedette de Ghost : Le musical, inspiré du célèbre film du même titre.

Depuis maintenant deux semaines, le Québécois de 29 ans brûle les planches du Théâtre Mogador sous les traits de Carl Bruner, l’antagoniste interprété par Tony Goldwyn, aux côtés de Patrick Swayze et Demi Moore, dans le film de 1990. Le spectacle musical retrace la même intrigue, soit celle d’un homme décédé qui parvient à entrer en contact avec sa dulcinée, celle-ci bien vivante, par l’entremise d’une médium.

Située dans le 9 e arrondissement, la salle de spectacle, accueillant chaque soir jusqu’à 1600 spectateurs, a une forte tradition de comédies musicales à succès. Les classiques Mamma Mia!, Cats, Le Fantôme de l’Opéra, Chicago et autres y ont élu domicile au cours des dernières années.

« Ici, je suis le petit Québécois qui ne connaît personne encore. Alors, c’est très spécial de monter sur une scène en sachant que les gens dans la salle sont tous des inconnus. Ça permet un genre de laisser-aller que je ne ressentais pas dans Footloose, par exemple. Mais c’est évident que quand tu te retrouves devant un nouveau public comme ici, tu espères qu’il va t’aimer et apprécier ton travail », confie-t-il.

Installé à un jet de pierre du Théâtre Mogador depuis août dernier, Philippe Touzel avoue y avoir déjà pris ses aises. Il faut dire qu’il a l’habitude de plier bagage pour poursuivre ses rêves ; originaire de Sept-Îles, il a quitté sa Côte-Nord natale pour s’installer à Montréal dans l’espoir d’une carrière musicale. Plus tard, c’est vers Los Angeles qu’il s’est envolé pour y intégrer le défunt groupe Y6 durant quelques années.

« J’ai l’habitude des dépaysements. Mais Paris, c’est différent. J’ai eu un énorme coup de cœur pour la ville dès que j’y suis arrivé. Je me suis senti chez moi très rapidement », explique-t-il.

« Le théâtre musical est ce qui m’allume le plus. En voyant tout ce qui se passe ici, je me dis qu’il pourrait y avoir d’autres opportunités qui s’offrent à moi. On verra bien. Je fais confiance au destin », avance-t-il.