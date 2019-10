Les cinq enfants disparus en Ontario ont été retrouvés

Les cinq enfants possiblement enlevés en Ontario qui se sont retrouvés à faire l'objet d'une alerte Amber, mardi soir, ont été retrouvés mercredi, a annoncé la police régionale de Niagara.

«Les enfants ont été retrouvés sains et saufs. Plus d'informations à venir», a simplement tweeté la police en milieu d'après-midi, sans donner plus de détails.

La police avait déclenché une alerte Amber, mardi en fin d'après-midi, afin de retrouver Evalyn MacDermid, 5 ans; Mattias MacDermid, 10 ans; Sovereign MacDermid, 11 ans; Eska MacDermid, 13 ans et Magnus MacDermid, 14 ans. L'alerte était arrivée à expiration peu après 22 h, mais l'enquête s'était poursuivie.

Le corps policier avait expliqué que les enfants semblaient avoir été enlevés par leur père, qui n'avait pas ramené ses enfants après le 25 septembre, contrevenant ainsi à une ordonnance temporaire de garde partagée.