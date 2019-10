Les Cowboys font appel aux artistes

Les Cowboys Fringants veulent encore plus contribuer à l’environnement. Par le truchement de sa fondation, le groupe fait maintenant appel aux artistes qui voudraient s’impliquer dans la nouvelle initiative « Artistes pour le climat ».

Un dollar par billet de spectacle vendu remis à la Fondation Cowboys Fringants : c’est ce que les Cowboys suggèrent aux artistes qui souhaitent embarquer dans leur nouvelle initiative écologique, mise en œuvre par le Jour de la Terre, en collaboration avec la Fondation David Suzuki. Avec l’argent recueilli, le groupe s’engage à planter des arbres.

« On est sur le téléphone en ce moment en train de convaincre des amis, indique le bassiste du groupe, Jérôme Dupras. Ce sont des engagements profonds. Un dollar par billet, quand t’en vends 100 000 par année, c’est beaucoup d’argent. »

Déjà, plusieurs artistes — dont les noms ne peuvent encore être dévoilés — ont donné leur aval. Les Cowboys espèrent en convaincre de 30 à 40 avant de lancer officiellement le mouvement, idéalement en novembre prochain.

« On vient de démarrer le projet, dit Jérôme Dupras, qui travaille aussi comme chercheur à l’Institut des sciences de la forêt tempérée. On a travaillé le protocole pour savoir où l’on pourrait planter des arbres. On a préparé le terrain. Là, on est capable de faire des invitations de façon cohérente. »

Actions concrètes

« La meilleure arme contre les changements climatiques, c’est de planter des arbres, explique le musicien. Ça séquestre le carbone. [...] Nous, depuis 2006, on prend un dollar par billet de spectacle vendu pour des projets en environnement. »

Pour le 375e anniversaire de la Ville de Montréal, le groupe avait participé au projet de plantation de 375 000 arbres.

Avec Artistes pour le climat, les Cowboys Fringants veulent être un complément aux autres mouvements populaires, comme Le Pacte. « On est là pour transformer les engagements en actions concrètes, dit Jérôme Dupras. Ça fait 15 ans qu’on travaille avec plein de partenaires, dont des scientifiques, pour bien faire les projets. »

