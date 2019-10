Les États-Unis: vers une seconde guerre civile?

Les enquêtes initiées par les démocrates en vue de destituer Donald Trump l’ont poussé à lancer un tweet qui soulève le spectre qu’une seconde guerre civile déchire les États-Unis si jamais il est destitué.

La haine de l’adversaire politique atteint des niveaux sans précédent aux États-Unis. Et le danger de voir la situation politique extrêmement tendue actuelle dégénérer en guerre civile est d’autant plus préoccupant que l’homme qui préside aux destinées du pays connaît de graves problèmes de santé mentale: c’est un narcissique malfaisant. Exactement le genre de personnage qui pourrait créer les conditions propices à un tel conflit en voulant en tirer des avantages.

«L’Amérique se dirige-t-elle vers une nouvelle forme de guerre civile?» En 2017, dans le New Yorker, la journaliste Robin Wright pose la question à Keith Mines, dont la carrière à l’ONU et au Département d’État l’a amené à observer des guerres civiles dans plusieurs pays. Il constate que les conditions qui les font naître sont réunies aux États-Unis. Mines avait évalué dans un article de Foreign Policy que les probabilités d’une guerre civile aux États-Unis étaient de 60% au cours des 10 à 15 prochaines années: «C’est comme en 1859, tout le monde est furieux à propos de quelque chose et tout le monde a une arme.»

Comment mieux définir les États-Unis actuels? Nous parlons du pays le plus armé de la planète où les armes de combat comme les fusils d’assaut sont faciles à obtenir et où des milices d’extrême droite sympathiques à Trump sont déjà constituées dans la majorité des États.

L’historienne Judith Giesberg, rédactrice en chef du Journal of the Civil War Era, affirme au New Yorker: «Quand vous regardez la carte des États rouges et bleus et que vous superposez la carte de la guerre civile – et qui était allié avec qui dans la guerre civile – peu de choses ont changé.»

Dans une chronique du New York Times d’août 2017, Ross Douthat constate lui aussi que toutes les conditions d’une situation politique qui engendrent des guerres civiles sont réunies aux États-Unis. «Les divisions raciales et ethniques, de classes, de générations et géographiques s’accentuent à l’ère de Trump. Les centres urbains contre l’arrière-pays, les côtes contre l’intérieur du pays.»

Ross Douthat se désole qu’il ne soit pas difficile d’esquisser des lignes sur une carte pour séparer les États-Unis en deux, trois ou quatre républiques plus homogènes et peut-être plus fonctionnelles: «Et si vous imaginiez une catastrophe bouleversant soudainement notre ordre politique et nous obligeant à repartir à neuf, il n’est pas du tout clair que nous serions en mesure de forger une république réunifiée, une seconde nation continentale.»

Avec les procédures de destitution qui s’engagent, on se dirige, vers la confrontation décisive qui risque de précipiter le pays dans une guerre civile. Les adversaires de Trump ont décidé d’engager un combat à finir plutôt que de continuer à tolérer ses agissements inconstitutionnels et, souvent aussi, criminels. La résistance du Congrès au pouvoir personnel de plus en plus dément de Trump va-t-elle se transformer en conflit armé comme il le suggère?

Il est difficile de croire qu’il va accepter le vote de destitution, si jamais on se rend jusque là. Ou que, bon perdant, il va quitter la Maison-Blanche sans rouspéter s’il est battu aux présidentielles de 2020. Dans les deux cas, il est à craindre qu’il va appeler ses partisans à s’armer et à se porter à sa défense.

Dans le Times-Picayune de La Nouvelle-Orléans, en décembre 2017, le Pr Robert Mann constatait déjà: «À l’ère de Trump, l’obscène devient normal. Ce qui était inimaginable l’année dernière est le cauchemar plausible de l’année prochaine. Je prie pour que cela n’arrive pas, mais avec Donald Trump comme président, il serait stupide de ne pas en discuter et de ne pas se préparer à une telle crise constitutionnelle.»