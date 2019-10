Les Rôtisseries Benny vendues à Foodtastic

Les Rôtisseries Benny ont été acquises par une autre compagnie québécoise Foodtastic, mercredi.

Cette chaine compte six restaurants qui sont tous situés en Montérégie. Elle a comme origine le restaurant Benny de Lanaudière fondé en 1960 par la famille du même nom.

«Nous nous assurerons de préserver la marque forte de Benny, tout en la développant de manière agressive. En plus d'une expansion au Québec, nous sommes impatients d'offrir le poulet original des Rôtisseries Benny à une audience canadienne encore plus large», a affirmé le président et chef de la direction de Foodtastic, Peter Mammas, par communiqué.

«Nous prévoyons introduire Benny dans de nouveaux marchés incluant l'Ontario et les Maritimes. Nous envisageons activement plusieurs emplacements à Montréal, Toronto, Ottawa et Halifax. L'acquisition d'une entreprise québécoise est alignée avec notre stratégie d'acquisition de concepts locaux qui ont un fort potentiel de croissance», a ajouté celui qui préside l’entreprise qui gère des marques comme Au Coq, La Belle et La Bœuf, Carlos & Pepe's et Nickels.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Les Rôtisseries Benny sont distinctes de Benny&Co, un autre chaine beaucoup plus grosse dont les racines proviennent aussi du premier restaurant ouvert à Joliette par la famille Benny.