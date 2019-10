Nick Cousins, l’attaquant en trop

Nick Cousins s’attendait à vivre un départ plus joyeux à ses premiers pas avec le Canadien. Pour la visite à Raleigh, Cousins regardera ses coéquipiers de la passerelle de presse du PNC Arena.

« C’est décevant, a-t-il répondu calmement en entrevue au Journal. J’ai travaillé fort tout l’été dans le but de me préparer pour 82 matchs. Je suis déçu, mais je dois garder en tête que c’est une longue saison. Il y a plusieurs choses qui peuvent survenir.

« Je me suis déjà retrouvé dans cette situation dans le passé, a-t-il enchaîné. Je sais comment me comporter. Je ne sombrerai pas dans une dépression, je garderai le sourire malgré tout. Je sais que mon tour viendra. »

Dans les premiers jours du camp, Claude Julien avait décrit Cousins comme un attaquant qui lui rappelait un peu Andrew Shaw. Malgré ce compliment, l’entraîneur en chef l’a écarté de sa formation inaugurale.

Cousins se retrouve dans la peau du 13e attaquant en ce début de saison. Julien misera sur Nate Thompson au centre du quatrième trio avec Paul Byron et Jordan Weal à ses côtés.

Même s’il se dit déçu de son sort, l’ancien des Coyotes de l’Arizona ne fera pas de vagues.

« Je resterai un bon coéquipier. Je ne rentrerai pas dans le vestiaire pour commencer à bougonner et devenir amer. J’aurai encore un sourire dans le visage et j’aiderai mes coéquipiers. »

Un an, un million

Le 5 juillet dernier, Cousins a écrit son nom au bas d’un contrat d’un an et un million avec le CH.

« Quand j’ai accepté ce contrat, ce n’était pas le scénario que j’envisageais pour le premier match de l’année, a-t-il répliqué. Mais ça fait partie du hockey. Je me retrouverai dans les gradins en Caroline. Un jeune comme Nick Suzuki a connu un très gros camp et il mérite sa place. Il y a un effet domino, un autre joueur devait sortir. Et c’est moi. »

► Cousins a obtenu 27 points (7 buts, 20 passes) en 81 matchs l’an dernier avec les Coyotes.