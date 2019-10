Nouveaux locaux nécessaires pour la plateforme Céleste de la STM

Le développement de la plateforme numérique Céleste progresse: le conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM) a autorisé mercredi soir la mise en place d'un nouvel espace de travail pour le développement de celle-ci.

Une dizaine d'employés travaillent depuis septembre dans des locaux aménagés temporairement à la Place Bonaventure afin de créer un compte unique qui permettra ultimement de relier la carte OPUS à la future plateforme numérique Céleste.

La location d’un nouvel espace de travail au Square Victoria coûtera un peu plus de 730 000 $ à la STM pour les deux prochaines années.

Éventuellement, Céleste permettra aux utilisateurs des diverses sociétés de transport de la grande région de Montréal de payer leurs divers titres de façon centralisée, sans avoir à faire la file à des bornes de paiement.

Arrêts de service

Le directeur général de la STM, Luc Tremblay, a par ailleurs profité de la rencontre pour souligner que les arrêts de service de cinq minutes et plus ont diminué de 18 % durant les six premiers mois de 2019.

Au total, estime la STM, près de six heures d’arrêts de service ont été évitées grâce à la vigilance des utilisateurs. Durant cette période, il y a eu 45 % moins d’arrêts de service qu’au cours des mois précédents qui étaient liés à une personne sur la voie, 36 % moins liés aux portes retenues et 17 % moins liés aux objets échappés sur la voie.