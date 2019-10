Saquon Barkley déjà sur le terrain

Les partisans et l’organisation des Giants de New York peuvent se réjouir en sachant que le porteur de ballon Saquon Barkley est de retour sur le terrain pour s’entraîner avec ses coéquipiers.

Le demi offensif a été aperçu sur la surface de jeu, mercredi. D’après une vidéo du journal «Bergen Record» et relayée par de nombreux médias américains, il semblait à l’aise pour courir et changer de direction. Pourtant, l’absence de celui ayant subi une entorse à la cheville pendant le match du 22 septembre contre les Buccaneers de Tampa Bay était estimée initialement à plusieurs semaines. Certains avançaient même une période de deux mois.

«Des médecins ont dit que ça allait être huit semaines d’absence. Pas les miens», a commenté au réseau SportsNet New York l’entraîneur-chef des Giants, Pat Shurmur, qui n’est d’ailleurs pas prêt à déclarer Barkley absent en prévision du match de dimanche contre les Vikings du Minnesota.

Toutefois, un retour aussi hâtif serait des plus étonnants et le calendrier de la formation new-yorkaise n’est pas favorable en ce sens. Effectivement, la partie suivant celle du week-end aura lieu le 10 octobre – donc quatre jours plus tard – face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Logiquement, Barkley, qui a obtenu 237 verges et un touché au sol cette saison, pourrait plutôt renouer avec l’action le 20 octobre contre les Cardinals de l’Arizona.