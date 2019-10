Ski cross: une jeune championne canadienne perd la vie

La skieuse canadienne Mikayla Martin est décédée à l’âge de 22 ans à la suite d’un accident de vélo de montagne survenu près de chez elle à Squamish, en Colombie-Britannique.

Canada Alpin a annoncé la malheureuse nouvelle, mercredi, tandis que son décès tragique a eu lieu mardi soir.

«Nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à Christine et à James, les parents de Mikayla, ainsi qu’à toute sa famille et à son cercle d’amis, a déclaré Vania Grandi, présidente et chef de la direction de Canada Alpin, par voie de communiqué. Mikayla incarnait un amour pour le ski et une passion pour le ski cross sans borne et les mots ne peuvent exprimer combien elle va nous manquer.»

Martin, qui a d’abord pratiqué le ski alpin, s’était joint à l’équipe nationale de ski cross en 2017. Durant l’été 2018, elle a notamment remporté les Championnats du monde junior dans cette discipline en Nouvelle-Zélande.